Çocuk İstismarına Tepki

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Ellerinde çocuklara karşı şiddet eylemlerini kınayan dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, "Dursun bu hayasızca akın" başlıklı ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını grup adına okuyan Ali Semerci, herkesin içinde çocuksu bir duygunun saklı olduğunu belirtti.

Çocukların aileye Allah tarafından gönderilen en büyük hediye olduğunu aktaran Semerci, "Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığını korumak her birimizin görevidir."dedi.

Semerci, çocukların toplum için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Çocukların bir milletin geleceği olduğunu dile getiren Semerci, "Maalesef Narin ve Sıla evlatlarımız gibi sahip çıkamadığımız emanetlerimiz olduğu sürece toplum olarak bizler kendimizi sorgulamalı ve hesaba çekmeliyiz. Bir milletin doğru temeller üzerinde büyümesi o milletin çocuklara verdiği önem ve değer ile orantılıdır. Geleceğimizi garanti altına almamız için Narin ve Sıla'mızın beden sağlığını güvence altına almalıyız."diye konuştu.