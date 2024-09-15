Çocuk İstismarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuk İstismarına Tepki

Çocuk İstismarına Tepki

Çorlu'da sivil toplum kuruluşları, çocuk istismarı ve şiddeti protesto etti.

15.09.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Ellerinde çocuklara karşı şiddet eylemlerini kınayan dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, "Dursun bu hayasızca akın" başlıklı ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını grup adına okuyan Ali Semerci, herkesin içinde çocuksu bir duygunun saklı olduğunu belirtti.

Çocukların aileye Allah tarafından gönderilen en büyük hediye olduğunu aktaran Semerci, "Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığını korumak her birimizin görevidir."dedi.

Semerci, çocukların toplum için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Çocukların bir milletin geleceği olduğunu dile getiren Semerci, "Maalesef Narin ve Sıla evlatlarımız gibi sahip çıkamadığımız emanetlerimiz olduğu sürece toplum olarak bizler kendimizi sorgulamalı ve hesaba çekmeliyiz. Bir milletin doğru temeller üzerinde büyümesi o milletin çocuklara verdiği önem ve değer ile orantılıdır. Geleceğimizi garanti altına almamız için Narin ve Sıla'mızın beden sağlığını güvence altına almalıyız."diye konuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Sivil Toplum, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Çocuk, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk İstismarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuk İstismarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement