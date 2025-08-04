Çocuk köpek saldırısında yaralandı

Çorum'da camiye giderken sevmek istediği sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Gülabibey Mahallesi'nde bir camiye gittiği esnada yolda gördüğü sahipsiz köpeği sevmek isteyen R.A.Ü.(8), köpeğin saldırısına uğradı.
Durumu fark eden cami cemaatinden bir vatandaş köpeği bölgeden uzaklaştırdıktan sonra küçük çocuğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Kalçasından yaralanan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.
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