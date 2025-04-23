Çocuklar Gerçek Denetçi Oldu!

(İSTANBUL) - İstanbul Ulaşım AŞ'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte; kurumsal kıyafetler giyen çocuklar, gerçek bir denetimci gibi sahaya indi, bindikleri servisleri ya da trafikte gördükleri taksileri denetledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Grubu iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik anlamlı ve renkli bir etkinliğe imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karar merkezine çocukları da alan vizyonu doğrultusunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İBB Kadın ve İBB Mahalle Evi iş birliğiyle düzenlenen programda, çocuklar ve ebeveynlerini TAHKUK (Taşıt Hizmetleri Uygunluk Kontrolü) İstasyonu'nda ağırlandı.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı ile birlikte yürütülen TAHKUK hizmeti kapsamında gerçekleşen etkinlikte, çocuklar kurumsal kıyafetlerle gerçek birer denetçi gibi sahada yer aldı. Denetim Atölyesi kapsamında okul servis araçları ve ticari taksiler üzerinde uygulamalı araç kontrolü gerçekleştiren çocuklar hem teorik bilgilerle donatıldı hem de sahada öğrendiklerini hayata geçirme fırsatı buldu. Atölye çalışması, minik denetçilerin öğrenirken keyif aldığı bir deneyime dönüştü.

Program sonunda düzenlenen soru-cevap oturumuna katılan tüm çocuklara, "Lider Denetçi" unvanı ile katılım sertifikaları takdim edildi. Sertifikalar, İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ali Arzuman ve kurum yöneticileri tarafından çocuklara bizzat verildi. Etkinliğin ardından katılımcılar, üstü açık çift katlı BusForUs otobüsleriyle İBB'nin Saraçhane'de gerçekleştirdiği "Hayalden Geleceğe Özgürlük ve Demokrasi Şenliği" alanına geçti. Ayrıca etkinlik alanında hazır bulunan bir BusForUs otobüsü ile Saraçhane– Taksim hattında gerçekleştirilen ring seferi sayesinde çocuklara ve ailelerine mini bir İstanbul turu deneyimi yaşatıldı. "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Umut Burada" mottosunun da hayat bulduğu bu özel mini tur, kente umut ve neşe taşımaya devam ederek 26–27 Nisan günlerinde Saraçhane etkinlik alanında sürdürülecek.