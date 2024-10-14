Çocuklar Kış Hazırlığı Eğitimi Aldı

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Çorum'da çocuklar, kışlık turşu kurma ve sebze kurutmayı öğrendi.

Çorum Belediyesince kentteki çocukların kış mevsiminde de sağlıklı yiyecekler tüketmelerini sağlamak amacıyla "Kış Hazırlığı" eğitimi düzenlendi.

Çorum Belediyesi Gençlik Obası'nda düzenlenen etkinlikte çocuklara uygulamalı turşu kurma ve sebze kurutma eğitimi verildi.

Programda ayrıca çocuklara haşhaş dövmesi, buğday öğütmesi ve Çorum'un geleneksel lezzetlerinden yanıç yapımı da uygulamalı olarak gösterildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem de etkinlikte çocuklarla vakit geçirdi.