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Çocuklar Van'da kızak keyfi yaşadı - Son Dakika
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Çocuklar Van'da kızak keyfi yaşadı

Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar kızaklarını alarak eğlenceli bir gün geçirdi. Minikler düşse de kalkarak kaymaya devam etti ve kardan adam yapmayı da ihmal etmedi.

Çocuklar Van\'da kızak keyfi yaşadı
25.01.2024 - 16:48,
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Çocukların düşe kalka kızak keyfi

Van'da kızağını kapan çocuk kaymaya koştu

VAN - Van'da dün itibariyle etkili olan kar yağışının ardından kızaklarını alan çocuklar, kayak yapmanın tadını çıkardı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde dün sabah itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı, çocukların ise eğlencesi oldu. İlçeye bağlı Memur-Sen konutlarındaki çocuklar, uzun zamandan sonra yağan kar yağışını fırsata dönüştürerek gün boyu eğlendi. Neşeli dakikalar geçiren minikler, kayarken düşmelerine rağmen eğlenceye kaldıkları yerden devam etti.

Bir taraftan kızakla kayan, diğer taraftan kartopu oynayan çocuklara ebeveynleri de eşlik etti. Minikler ebeveynleriyle kardan adam yapmayı da ihmal etmedi.

İHA muhabirine konuşan çocuklar, uzun zamandır karın yağmasını beklediklerini belirtti. Kar yağışının 15 günlük tatillerine denk geldiğini ifade eden çocuklar, gün boyunca arkadaşlarıyla birlikte eğlendiklerini söyledi.

Kaynak: İHA
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