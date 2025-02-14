Çocuklara Cami Hediyesi

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar için başlatılan "Tatilde Camiye Gel, Hediyeni Kap" projesi sona erdi.
İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Gürpınar Şubesi tarafından organize edilen proje kapsamında, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik namaz etkinliği düzenlendi.
Camiye düzenli gelen çocuklara Kaymakam Yasin Erdem ve İlçe Müftüsü Kasım Demir'in katılımıyla ödülleri verildi.
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