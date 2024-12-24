Çocuklara Oyuncak Silah Verildi - Son Dakika
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Çocuklara Oyuncak Silah Verildi

Çocuklara Oyuncak Silah Verildi

CHP'li Yücel, Konya'daki etkinlikte çocuklara oyuncak silah verilmesine sert tepki gösterdi.

24.12.2024 20:01
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(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Konya'daki bir okul etkinliğinde çocukların eline oyuncak silah verilmesine ilişkin "Okulda yeni yıl eğlencesi yapmak yasak ama çocukların eline silah verip IŞİD militanı gibi giydirip katliam etkinliği yapmak serbest" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya'daki bir okulun yaptığı etkinlikte çocukların eline oyuncak silah verilmesine tepki gösterdi. Yücel'in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyerek yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Okulda yeni yıl eğlencesi yapmak yasak ama çocukların eline silah verip IŞİD militanı gibi giydirip katliam etkinliği yapmak serbest... 18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında Konya'da bir İmam Hatip Lisesi'nde çocukların eline silah verilerek yapılan bu skandal müsamere hangi milli ve kültürel değere sığmaktadır? Genç ve taze beyinleri, bilime ve fenne, yapay zekaya, robotik kodlama ve yazılıma, uzay araştırmalarına yönelik eğitmek varken; çocuklara çağ dışı yöntemlerle öfkeyi, şiddeti ve ilkelliği öğreten Yusuf Tekin, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Deniz Yücel, Politika, Eğitim, Güncel, Konya, Son Dakika

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