Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri Sona Ermeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri Sona Ermeli

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, gözaltına alınan çocuklar için hak ihlallerini kınadı.

28.03.2025 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, protestolarda ve sonrasında ev baskınlarında gözaltına alınan vatandaşlar için açıklama yayımladı. Dernekten yapılan açıklamada "Çocukları şafak baskınlarıyla evlerinden almak, özgürlüklerinden mahrum bırakmak, kötü muameleye maruz bırakmak açık bir hak ihlalidir ve suçtur." denildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde birçok eylemci gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğun üstün yararı ilkesi, Anayasa, Çocuk Koruma Kanunu ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Çocuklar hiçbir koşulda siyasi operasyonların ve hukuksuz gözaltıların hedefi olamaz. Çocukları şafak baskınlarıyla evlerinden almak, özgürlüklerinden mahrum bırakmak, kötü muameleye maruz bırakmak açık bir hak ihlalidir ve suçtur. Çocuk gözaltıları, yalnızca bireysel özgürlükleri değil, aynı zamanda çocukların gelişim, eğitim ve psikososyal haklarını da gasp etmektedir.

"Gözaltındaki çocuklar derhal serbest bırakılmalı ve tüm süreçlerde çocuğun üstün yararı gözetilmelidir"

Çocukları serbest bırakın! Hukuksuzluğu, baskıyı ve hak ihlallerini kabul etmiyoruz. Devletin yükümlülüğü çocukları cezalandırmak değil korumaktır. Çocuklara yönelik hukuksuz uygulamalara derhal son verilmeli, gözaltındaki çocuklar derhal serbest bırakılmalı ve tüm süreçlerde çocuğun üstün yararı gözetilmelidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Kadın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri Sona Ermeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti
Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya destek Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
CHP’nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Beşiktaş’tan derbiye atanan Yasin Kol’a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

23:14 İngiliz devi Barclays Türkiye’de aracı kurum kuruyor İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
22:22 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
19:26 Özgür Özel’in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
09:28 Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme Transferi son anda iptal olan Cenk Tosun hakkında yeni gelişme
09:18 Beşiktaş’tan derbiye atanan Yasin Kol’a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol'a bomba gönderme: Dil bilmeyenini gönderdiniz
09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
09:08 CHP’nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi CHP'nin Maltepe mitinginde İmamoğlu sürprizi
09:05 Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
09:00 Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya destek Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
08:56 Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti Otomotiv sektöründe dengeler tamamen değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 01:37:52. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklara Yönelik Hak İhlalleri Sona Ermeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement