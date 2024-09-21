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Çocuklarda Covid-19 Vakaları Artıyor

Çocuklarda Covid-19 Vakaları Artıyor

Prof. Dr. Ergin Çiftçi, soğuk havalarla birlikte çocuk hastanelerinde Covid-19 vakalarının arttığını açıkladı.

21.09.2024 14:00
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ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Çiftçi, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla çocuk hastane servislerinde Covid-19 vakalarının artmaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Çiftçi, "Ailelerimizin birçoğu çocuğunu gribal şikayetlerinin olduğunu düşünerek getiriyor. Ama test yaptığımızda yüzde 60 kadarında Covid-19 vakası olduğunu görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Ergin Çiftçi, solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını söyledi, son 1 ayda hastaneye başvurularda çocuk hastaların yüzde 60'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Prof. Dr. Çiftçi, "Covid-19 nedeniyle şu an altta yatan hastalığı olan çocuklarda genel durumda bozulma, zatürre dediğimiz klinik tablolar görüyoruz. Bu nedenle hastaneye yatan hastalarımız bulunuyor; ama ağır hastalık tablosunu gördüğümüzü de söyleyemeyiz. Ancak şu an Covid-19 nedeniyle yatan çocuklar var. Geçtiğimiz aylara göre bunun daha arttığını söyleyebiliriz. Önemli oranda bir artıştan söz edebiliriz. Şu an test yaptığımız hastaların yüzde 60-70 kadarını pozitif buluyoruz maalesef. Tabii burada test yaptığımız dönemin özellikleri nedeniyle de bunu görüyoruz. Çünkü Covid-19 çok kolay bulaşıyor. Bu nedenle yoğunlukta. Bizim de servisimizde şu anda Covid-19 nedeniyle yatmakta olan hastalar bulunuyor. En son dün 1 hastamız yattı, pozitif çıktı. Ama altta yatan hastalığı bulunan bir hasta, nörolojik bir sorunu var ve zatürre tablosu nedeniyle yatırıldı" diye konuştu.

'MASKE TAKMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Çiftçi, ailelerin hastaneye getirirken çocuklarının grip olduğunu düşündüğü; ancak Covid-19 testlerinin de bir çocuğunun pozitif çıktığını söyledi. Prof. Dr. Çitfçi, "Aslında grip salgın halinde seyreden bir hastalık ve genellikle bizim ülkemizde Aralık ayının başı gibi hastalığı görmeye başlıyoruz. Ama şu anda o zamana henüz var. Fakat aileler hastanemize gelirken birçoğu aslında çocuğunun gribal şikayetlerinin olduğunu düşünerek getiriyorlar. Ama test yaptığımızda biz yüzde 60 kadarında Covid-19 vakası olduğunu görüyoruz. Ülkemizde koronavirüs konusunda çok büyük bir deneyim oluştu. Bunun artık solunum yoluyla bulaştığını biliyoruz. Bundan dolayı hepimizin de artık iyi bildiği o korunma yöntemleri halen geçerli. Yani hasta olanlarla aramızda bir miktar mesafe bulundurmak, ellerimizi çok iyi yıkamak ve şu dönemde risk olan yerlerde özellikle kalabalık yaşanan yerlerde maske takmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklarda Covid-19 Vakaları Artıyor - Son Dakika

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