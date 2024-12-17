Colani'den Suriye İçin Yeni Plan - Son Dakika
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Colani'den Suriye İçin Yeni Plan

HTŞ lideri Colani, muhalif grupların dağıtılacağını ve düzenli orduya katılacaklarını söyledi.

17.12.2024 15:14
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(ANKARA) - Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir el- Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suriye'deki "muhalif güçlerin dağıtılacağını ve savaşçılarının düzenli ordu birliklerine katılacağını" söyledi. Suriye'nin İsrail'e karşı saldırılar için rampa olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini belirten Colani, Batılı ülkelere Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı.

HTŞ lideri Muhammed el-Colani (Ahmed el-Şara), Telegram üzerinden paylaştığı açıklamasında; HTŞ öncülüğünde Şam'ın kontrolünü ele geçiren silahlı muhalif grupların dağıtılarak Suriye'de düzenli ordu birliklerine katılacağını belirtti. Colani "Gruplar dağıtılacak ve savaşçılar, Savunma Bakanlığı'nın saflarına katılacak şekilde eğitilecek, hepsi yasaya tabi olacak" dedi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları yoğunlaşırken Colani dün İngiltere merkezli The Times'a verdiği özel röportajda, Suriye'nin artık gerçek adı Ahmed el-Şara ismini tercih ettiğini belirterek, Suriye'nin "İsrail'e veya herhangi başka bir devlete karşı saldırılar için bir kalkış rampası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini" belirtti.

Colani, İsrail'in saldırılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in gerekçesi, Hizbullah ve İran milislerinin varlığıydı, o gerekçe artık ortada yok... Biz 1974 anlaşmasına bağlıyız ve BM gözlemcilerini geri getirmeye hazırız. İsrail'le ya da başka biriyle herhangi bir çatışma istemiyoruz... Suriye halkının bir mola vermeye ihtiyacı var ve saldırılar sona ermeli, İsrail eski konumuna geri çekilmeli."

Yaptırımların kaldırılması çağrısı

Colani, Batılı ülkelere, Esad döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu ve bu kısıtlamaların artık haklı bir gerekçesi olmadığını, Suriye'nin toparlanmasını engellediğini söyledi

"Ülkeler artık bu tasnifi kaldırmalı. Suriye, jeostratejik olarak çok önemli. Her türlü kısıtlamayı kaldırmalılar, çünkü bunlar hem zalimin hem de mazlumun üzerine uygulanmıştı. Zalim artık yok. Bu konu bir pazarlık konusu değil" dedi.

Kökleri El Kaide'ye dayanan HTŞ, ABD, İngiltere, Türkiye ve çok sayıda ülke tarafından hala terörist bir örgüt olarak kabul ediliyor. Colani, The Times'a verdiği röportajda bunun "politik bir tanımlama olduğunu ve daha çok Esad hükümetine uygulanması gerektiğini" belirtti. ABD'nin kimliği ve konumuna ilişkin bilgi verilmesine 10 milyon dolar ödül koyduğu Colani, bu konuyla ilgili "kişisel tanımlamaları umursamadığını" belirtti.

Azınlık hakları

HTŞ'nin azınlıklar, özellikle Hristiyanlar, Dürziler ve Esad'ın Alevi mezhebine mensup kişilere yönelik tutumu hakkındaki endişelere ilişkin bir soru üzerine Colani, "Ellerinde kan olmayan tüm Suriyeliler için affedilme sözü veriyorum" dedi.

Colani, "Nüfusun yarısı ülkeden çıkmış durumda ve birçoğunun belgeleri yok... İnsanları komşu ülkelerden, Türkiye'den ve Avrupa'dan geri getirmemiz gerekiyor" dedi.

Geçiş sürecini denetlemek ve yeni bir anayasa hazırlamak için komiteler kurulacağını belirten HTŞ lideri, bu sürecin zaman alacağını ifade etti. Colani, HTŞ'nin Suriye'ye İslam hukukunu getireceği yönündeki yorumlara "Bu, doğal bir Suriye olacak. Bence Suriye, kişisel özgürlüklere derinlemesine müdahale etmeyecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Colani'den Suriye İçin Yeni Plan - Son Dakika

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