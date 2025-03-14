Columbia Üniversitesi'nde Filistin Protestoları Yaptırım Getirdi - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi'nde Filistin Protestoları Yaptırım Getirdi

Columbia, Filistin desteği protestolarına katılan öğrencilere uzaklaştırma ve diplomalarını iptal etti.

14.03.2025 03:16
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NEW ABD'de Columbia Üniversitesi, geçen seneki Filistin'e destek gösterileri sırasında Hamilton Hall binasına giren bazı öğrencilerin okuldan atıldığını, uzaklaştırıldığını ve mezun olanların ise diplomalarının geçici iptal edildiğini bildirdi.

Columbia Üniversitesi Disiplin Kurulu, öğrencilere gönderdiği e-postada, Filistin'e destek protestolarına katılan öğrenciler hakkında yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, geçen sene tarihi Hamilton Hall binasına giren bazı öğrencilerin uzaklaştırıldığı, okuldan atıldığı ve mezun olanların da diplomalarının geçici iptal edildiği belirtildi.

Yaptırımlardan kaç öğrencinin etkilendiği belirtilmedi.

ABD üniversitelerindeki protestolar

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağlı kuruluşlar, New York'taki Columbia Üniversitesinin federal sözleşmelerini ve hibelerini, antisemitizm iddiaları nedeniyle gözden geçirdiğini bildiren bir açıklama yapmıştı.

Trump yönetimi, 7 Mart'ta Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Columbia Üniversitesi'nde Filistin Protestoları Yaptırım Getirdi - Son Dakika

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