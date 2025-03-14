Conte'den AB'nin Silahlanma Planına Eleştiri

İtalya'da parlamentodaki ikinci büyük muhalefet partisi konumundaki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 4 Mart'ta açıkladığı yeniden silahlanma planının, ortak savunmaya dair bir şey içermediğini ve Avrupa savunmasının ihtiyaçlarını karşılamadığını söyledi.

Ülkede 2018 ile 2021 yılları arasında teknokrat başbakan olarak görev yapan, daha sonra düzen karşıtı tezleriyle bilinen M5S'nin lideri Conte, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde AB'nin yeniden silahlanma planı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta duyurduğu yeniden silahlanma planını eleştiren Conte, "Yeniden silahlanma (ReArm) planında ortak savunmaya dair tek kelime bile yer almıyor. Bu plan, sadece daha fazla harcama yapılması üzerine kurulu. Her ülke cephaneliğini artırıyor ancak düzensiz şekilde hareket ediyor. Bu, Avrupa savunmasının ihtiyaçlarına cevap değil." diye konuştu.

Ülkelerin her birinin uyum fonlarını silahlara harcamasıyla ortak savunma projesi yaratılmayacağını savunan Conte, bu şekilde Avrupa vatandaşlarının kandırıldığını, bu yöntemle güvenliğin sağlanamayacağını ileri sürdü.

Conte, Rusya'daki uzmanların AB'nin 800 milyar avroluk yeniden silahlanma planını bir tehdit olarak algıladıklarını sanmadığını da söyledi.

M5S lideri Conte, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'teki tartışmayı da "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e müzakerelerde güç verdiği için olumsuz bulduğunu" ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının başında parti olarak Ukrayna'ya askeri yardımdan yana olduklarını hatırlatan Conte, "Durum öyleydi ki, tüm bölgede bir Rus ilerlemesi bekleyebilirdik. Bu, Ukrayna'nın meşru savunulması için bir tepkiydi. Diplomatik müzakerelerin derhal başlatılması için destek verdik. İstanbul'da açılan müzakere masası terk edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya'yı bir tehdit olarak görüp görmediği sorusuna da Conte, şu şekilde yanıt verdi:

"Cevap vermek zor. Putin'in kafasının içinde değilim. Kendisiyle birkaç kez konuştum, hatta saatlerce Minsk anlaşmaları hakkında konuştuk. Putin, Ukrayna'nın ihlallerinden, Zelenskiy de Rusya'nın ihlallerinden şikayet etti. Bunlar kesinlikle birinin haklı, diğerinin haksız olduğu bağlamlar ve senaryolar değil. Sorun, NATO'nun Doğu'ya doğru ilerlemesiydi. Rusya, NATO'nun Ukrayna'ya girmesini kabul edemedi. 1962'de de aynı şey oldu. Amerikalılar, Küba'daki füzeleri iyi karşılamadı."

Ayrıca Trump'ın bazen rahatsız edici açıklamalar yaptığını ancak bunun el yükseltip ticarette avantaj sağlamaya yönelik bir tarz olduğunu kaydeden Conte, Washington yönetiminin NATO'yu krize sokacağını düşünmediğini, bunun ABD'nin çıkarına olmadığını sözlerine ekledi.