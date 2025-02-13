Çöp Evde Yaşayan İzzet Yıldırım'ın Evi Temizlendi - Son Dakika
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Çöp Evde Yaşayan İzzet Yıldırım'ın Evi Temizlendi

Çöp Evde Yaşayan İzzet Yıldırım\'ın Evi Temizlendi

Antalya'da hayırseverin yardımıyla tek göz odada yaşayan İzzet Yıldırım'ın evindeki çöpler, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Yıldırım, daha iyi bir yaşam için yeni eşyalar ve sağlık hizmetleri bekliyor.

13.02.2025 12:56  Güncelleme: 13:02
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ANTALYA'da daha önce yaşadığı ev inşaat alanı için yıkılınca bir hayırseverin kalması için verdiği tek göz odada yaşamını sürdüren İzzet Yıldırım'ın (58) çöp dolu evi, belediye ekiplerince temizlendi. Ekipler, boya işlerini de halledeceği eve yeni eşyalar da temin edecek.

Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3137 Sokakta Ömer Karagöz, kendisine ait evin yanında bulunan tek göz odayı sokakta kalan ve hurdacılıkla uğraşan İzzet Yıldırım'a verdi. Yaklaşık 1 senedir burada kalan ve son zamanlarda rahatsızlığından dolayı çalışamayan Yıldırım'ın yaşadığı yer, çöp eve döndü. Ömer Karagöz, Yıldırım'ın durumunu Ahatlı Mahalle Muhtarı Şerife Koç'a bildirdi. Muhtar Koç'un durumu ilettiği Kepez Belediyesi yetkilileri harekete geçti. Belediye ekipleri, sabah saatlerinde evdeki çöpleri toplamak için operasyon başlattı. Gerçekleştirilen temizlikte, odadan 1 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Çöpler temizlenirken İzzet Yıldırım ekiplerin çalışmasını izledi.

'EVİMİ TEMİZLESİNLER BANA YETER'

Evi temizlenen ve belediye ekibi tarafından daha sağlıklı bir ortama alınacak olan İzzet Yıldırım, "Ben geceleri hurda topluyordum. Burada yaşıyorum ama geceleri soğuk oluyor. Bu şekilde yaşamak istemiyorum. Bir dairem olsa bana yeter. Evimi temizlesinler güzel bir yaşamı elde edeyim bana yeter" dedi.

MUHTAR KOÇ: ÇÖP EV GİBİYDİ

Durumu yetkili mercilere bildiren Ahatlı Mahalle Muhtarı Şerife Koç, "Bize gelen talep üzerine vatandaşımızı inceledik ve gerçekten ihtiyacı olduğunu gördük. Bunun üzerine Kepez Belediyesine başvurduk ve başkanımız sahip çıktı. Önce evimizi temizleyeceğiz. Arkasından da boyası yapılacak. Eşyalar gelecek ve sonrasında da sağlık hizmetleri yapılacak. Burada evi bulunan Ömer Karagöz amcamız bana telefon açtı ve vatandaşımızın zor durumda olduğunu söyledi. Ben de gelerek bizzat kendim inceledim. Gerçekten zor durumda olduğunu gördüm ve yardım etmek istedik. Burası çöp ev gibiydi. Tek göz bir odada yaşıyordu. Her yer her yerdeydi. İnşallah orayı yaşanılan bir yere getirecekler" diye konuştu.

KARAGÖZ: REZİL BİR ORTAMDA YAŞIYOR

Kendi müstakil evinin yanında bulunan tek göz odayı Yıldırım'a veren ve orada barınmasını sağlayan Ömer Karagöz ise "Daha önce başka bir evde oturuyormuş o da inşaata verilince dışarıda kalmış. Birkaç arkadaş gelip benim tek göz odalı yerde kalmasını istedi. Ben de kendilerine 'Oranın tuvaleti banyosu yok, nasıl yaşar' dedim. 'Olsun onları başka yerlerde halleder' dediler. Şimdi de hastalandı. Ben de bekarım ama akşam çorba yaptım verdim. Sonrasında gidip yetkililere haber verdim. Yaklaşık 1 senedir de burada kalıyor. Hastalanmadan önce kendisi çalışıyordu. 2- 2,5 aydır hastalandığı için çalışamıyor. Rezil bir ortamda yaşıyor. 'Beni bakımevine yollama' diye yalvardı" şeklinde konuştu.

Kepez Belediyesi yetkilileri, Yıldırım'ın yaşadığı tek odalı yeri temizledikten sonra boyayıp, yeni mobilyalar ve günlük yaşantısını kolaylaştıracak çeşitli eşyalar verecek. Ekipler, Yıldırım'ın sağlık taramasını da gerçekleştirecek.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

İzzet Yıldırım, İnsan Hakları, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp Evde Yaşayan İzzet Yıldırım'ın Evi Temizlendi - Son Dakika

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