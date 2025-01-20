Çöpü Kaldırıma Bırakan Sürücüye Ceza

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AVCILAR'da evinden çıkardığı çöp poşetlerini kaldırımdaki ağacın dibine bırakarak otomobiliyle uzaklaşan sürücüye 'Kabahatler Kanunu' uyarınca 450 lira kesildi.

Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde oturan S.B., eşi ve çocuğuyla evinden çıktıktan sonra beraberinde getirdiği çöp poşetlerini yakındaki konteynere atmak yerine kaldırımdaki ağacın dibine bıraktı. Çöpü kaldırıma bıraktıktan sonra etrafına bakan S.B. kimsenin görmediğini düşünerek aracına binip sokaktan ayrıldı. Bir mahalle sakini o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından inceleme başlatan belediye zabıta ekipleri belirlenen adrese giderek S.B.'ye 'Kabahatler Kanunu' uyarınca 450 lira idari para cezası uyguladı.