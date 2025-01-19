Corbyn ve McDonnell İfade Verdi

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İngiltere'nin başkenti Londra'da dün düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan iki İngiliz milletvekili Jeremy Corbyn ile John McDonnell polis tarafından ifade vermeye çağrıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, gösteriye katılan iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri Corbyn ile McDonnell, Londra'daki bir polis merkezinde gönüllü olarak ifade verdi.

Polis tarafından sorgulanmayı gönüllü olarak kabul eden iki milletvekili, ifadelerinin ardından merkezden ayrıldı.

Milletvekilleri, polis merkezinin önünde bekleyen gazetecilerin konuya ilişkin sorularına ise yanıt vermedi.

Londra Metropolitan Polisi, ismi açıklanmayan 3 kişinin daha gönüllü olarak ifade vereceğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanabileceği bildirildi.

"En yüksek gözaltı sayısı"

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün on binlerce Filistin destekçisinin polisin daha önce kararlaştırılan güzergahı yasaklamasına ve ciddi kısıtlamalar getirmesine rağmen düzenlediği gösteride 77 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis Şefi Adam Slonecki, yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) tarafından düzenlenen 20'den fazla ulusal protestoda güvenliği sağladıklarını belirterek, söz konusu gözaltı sayısının o tarihten bu yana düzenlenen gösterilerdeki "en yüksek gözaltı sayısı" olduğuna dikkati çekmişti.