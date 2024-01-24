Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Avrupa Şeref Bayrağı için başvuru yaptı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Avrupa Şeref Bayrağı için başvuru yapıldığını bildirdi.

Sarıkurt yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında aldıkları Avrupa Diploması Ödülü'nün ödül programının ikinci aşaması olan Avrupa Şeref Bayrağı için başvuruda bulunduklarını belirtti.

2023 yılında Avrupa Birliği normlarında çalışmalar yürüttüklerini aktaran Sarıkurt, "Gurur duyduğumuz ilçemiz için çalışmaya ve yarınlarımıza yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Asıl hedefimiz en yüksek seviye olan Avrupa Ödülü'nü kazanabilmek. Hedeflerimiz doğrultusunda vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, sporcularla bir araya geldi

???????Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ 1. Amatör Küme C grubunu şampiyon olarak tamamlayan Misinlispor takımı ile şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi.

Ergene Belediyesi Marmaracık Göl Restoran'da düzenlenen yemekte pasta keserek, Misinlispor takımını şampiyonluğundan dolayı kutlayan Yüksel, Ergene Belediyesi olarak genç sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Gençleri spora yönlendirmek adına ilçeye birçok yatırım yaptıklarını anlatan Yüksel, kısa süre içerisinde Yeşiltepe Mahallesi'nde yeni bir spor kompleksinin temelini atacaklarını belirtti.

Misinlispor takımını tebrik eden Yüksel, amatör spor kulüplerine her yıl malzeme desteğinin yanı sıra yasaların elverdiği ölçüde nakdi yardımda bulunmaya devam edeceğini kaydetti.