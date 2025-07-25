Çorlu'da 7 Metruk Bina Yıkıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 7 metruk bina, polis eşliğinde belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi işbirliğinde, metruk halde bulunan ve uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen, Hıdırağa Mahallesi'ndeki 7 bina hakkında yıkım kararı alındı. 7 metruk binanın yıkımı için emniyet müdürlüğü ve belediye ekipleri sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında mahalleye giriş yaptı. Metruk binalar Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleri yardımıyla yıkıldı. Bazı mahalle sakinleri binalarda eşyaları olduğu gerekçesiyle ekiplere tepki gösterdi. Belediye ekipleri, benzer şekildeki binalar üzerindeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),