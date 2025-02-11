Çorlu'da Kız Çocuğu Öldürüldü - Son Dakika
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Çorlu'da Kız Çocuğu Öldürüldü

Baba, sosyal medya sebebiyle tartıştığı kızını boğarak öldürdü ve intihar girişiminde bulundu.

11.02.2025 13:48
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

Bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilekleri kesilmiş halde bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y, polislerce gözaltına alındı.

Kızını öldürdüğünü itiraf etti

Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı.

İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini ifade eden A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartışık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Kız Çocuğu Öldürüldü - Son Dakika

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