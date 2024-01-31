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Çorlu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çorlu\'da minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Minibüs, Seymen Mahallesi'nde bariyere çarparak devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu olarak bulunan Emre Yorulmaz hayatını kaybederken, sürücü T.Ö. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

31.01.2024 13:55
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsün devrilesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

T.Ö. (35) idaresindeki 34 RL 9062 plakalı minibüs, Seymen Mahallesi'nde bariyere çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yorulmaz'ın (42) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü T.Ö. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorlu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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