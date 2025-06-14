Çorlu'da Otobüs-Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Ferhat C.'nin kullandığı 59 AEA 231 plakalı kamyonete, Aydın K. yönetiminde ara yoldan ana yola kontrolsüz çıkış yaptığı belirtilen 59 DB 729 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpışmada kamyonette sürücü Ferhat ile yanında bulunan Sinan C.,yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),