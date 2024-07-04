Çorlu'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Çorlu\'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Murat Güneysu'nun kontrolünü yitirdiği otomobil, seyir halindeki otobüse çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

04.07.2024 10:26
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, önünde seyreden otobüse çarpan otomobilin sürücüsü Murat Güneysu, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Murat Güneysu'nun kontrolünü yitirdiği 35 ASD 70 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kadir Uçar'ın kullandığı 59 AIB 287 plakalı otobüse arka sol taraftan hızla çarpıp yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Güneysu, ağır yaralandı. Güneysu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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