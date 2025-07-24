Çorlu'da Pikap Yayalara Çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pikabın çarptığı 2 yaya yaralandı.
Reşadiye Mahallesi'nde, Ö.K. idaresindeki 59 AKG 088 plakalı pikap, kaldırımda yürüyen D.Y. (19) ve S.Y'ye (20) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.
Öte yandan, kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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