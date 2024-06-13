Çorlu'da seyir halindeki otomobil yandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, bayram tatili için memleketine gitmek için araç kiralayan S.D, 34 DBA 125 plakalı otomobille yola çıktı.

Bir süre ilerleyen S.D'nin kullandığı araç, Yeni Mezarlık Köprüsü mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.

S.D'nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.