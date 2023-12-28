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Çorlu'da silahlı çatışma: 5 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da silahlı çatışma: 5 yaralı

Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu\'da silahlı çatışma: 5 yaralı
28.12.2023 - 12:08,
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'ndaki bir oto tamirci dükkanının önünde meydana geldi. Otomobille gelen M.V., dükkan önünde bekleyen kişilere tabanca ile ateş açtı. Grubun da tabanca ile karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Araçların arkasına saklanarak açılan ateşte, dükkan önünde bekleyenlerden 5 kişi yaralandı. Otomobille gelen saldırgan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar E.C., S.G., S.D., S.D. VE. M.A.A.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çatışma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, M.V.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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