Çorlu'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Şeyhsinan Mahallesi Arpalık Sokak'ta S.U. ile B.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S. U, yanındaki tabancayla B.C'yi karnından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra B.C'yi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından şüpheli, plakası öğrenilemeyen bir otomobille bölgeden uzaklaştı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.