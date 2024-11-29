Çorlu ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü.
Şeyhsinan Mahallesi Arpalık Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın birinci katında belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle evin balkonunda hasar oluştu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Marmaraereğlisi ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.A'yı durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde A.Ö'nün kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da yangın sonrası uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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