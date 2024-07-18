Çorlu'da Yaya Geçidinde Kaza: Suriyeli Genç Yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da Yaya Geçidinde Kaza: Suriyeli Genç Yaralandı

Çorlu\'da Yaya Geçidinde Kaza: Suriyeli Genç Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Rashıd Husseın (15), yaralandı. Kaza sonrası aracıyla kaçan sürücü aranıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis çalışma başlattı.

18.07.2024 14:03
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Rashıd Husseın (15), yaralandı. Kameraya yansıyan kaza sonrası aracıyla kaçan sürücü aranıyor.

Kaza, sabah saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Rashıd Husseın'e otomobil çarptı. Kazada Husseın yaralandı. Bir süre yerde kalan Rashıd Husseın, kalkıp sekerek kendisini yolun kenarına attı. Rashıd Husseın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Husseın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası aracıyla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Suriye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Yaya Geçidinde Kaza: Suriyeli Genç Yaralandı - Son Dakika

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