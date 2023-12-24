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Çorum'a şehit ateşi düştü (2)

ACI HABER, ANKARA'DA BULUNAN ANNESİNE DE ULAŞTIPençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın acı haberi, Çorum'daki baba ocağının ardından Ankara'da kardeşinin evinde misafirlikte bulunan annesi de ulaştı.

Çorum\'a şehit ateşi düştü (2)
24.12.2023 - 01:27,
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ACI HABER, ANKARA'DA BULUNAN ANNESİNE DE ULAŞTI

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın acı haberi, Çorum'daki baba ocağının ardından Ankara'da kardeşinin evinde misafirlikte bulunan annesi de ulaştı. Şehidin dayısının evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan mahalleli, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,

Kaynak: DHA
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Piyade, Ankara, Çorum, Terör, Güncel, Son Dakika

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