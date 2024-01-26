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Çorum Alaca'da baba ve oğlunun bıçakla yaralanması: 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da baba ve oğlunun bıçakla yaralanması: 1 şüpheli tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde Zile Caddesi'nde bir iş yerinde meydana gelen olayda baba ve oğlu bıçakla yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum Alaca\'da baba ve oğlunun bıçakla yaralanması: 1 şüpheli tutuklandı
26.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:20
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Çorum'un Alaca ilçesinde baba ve oğlunun bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zile Caddesi'nde bir iş yerinde 24 Ocak'ta E.E. ve oğlu K.E'yi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.B. ve oğlu S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, oğlu S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı baba ve oğlu ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum'un Alaca ilçesi Zile Caddesi'ndeki iş yerlerinde E.E. ve oğlu K.E. ile A.B. ve oğlu S.B. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.E. ve oğlu K.E. bıçakla yaralanmıştı. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, zanlılar ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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