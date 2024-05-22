Çorum Alaca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Çorum Alaca\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. İhbar üzerine başlatılan çalışmada, araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada 37,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

22.05.2024 09:51
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Çorum'un Alaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 kişinin kiralık araçla uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda Eyüp Ç. (42) ve Aynur M'nin (34) içinde bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, Aynur M'nin iç çamaşırına gizlenmiş 37,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Alaca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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