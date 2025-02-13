Çorum-Ankara Yolunda İki Ayrı Kaza - Son Dakika
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Çorum-Ankara Yolunda İki Ayrı Kaza

Çorum-Ankara Yolunda İki Ayrı Kaza

Çorum-Ankara kara yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

13.02.2025 23:17
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Çorum- Ankara kara yolunda aynı yerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

C.A. idaresindeki 81 DZ 164 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Yenikaradona köyü yakınlarında yolun kenarındaki bariyere çarparak yoldan çıktı.

Kazada araçta bulunan A.K. yaralandı.

Bu kazadan 5 dakika sonra ise H.Y. idaresindeki otomobil, yaklaşık 500 metre ileride yol kenarındaki banketlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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