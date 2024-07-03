Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, camide çocuklarla futbol oynadı - Son Dakika
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Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, camide çocuklarla futbol oynadı

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, yaz dönemi Kur'an kursu etkinlikleri kapsamında camide çocuklarla bir araya gelerek futbol oynadı. Arıcı, minik kursiyerlere futbol topu hediye ederek onlarla camide futbol oynadı. Etkinlik sosyal medyada tepkilere neden oldu.

03.07.2024 18:51
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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, önceki gün yaz dönemi Kur'an kursu etkinlikleri kapsamında camide çocuklarla bir araya gelerek futbol oynadı.

Camide Kur'an ursuna katılan minik kursiyerlere futbol topu hediye eden Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, çocuklarla hediye ettiği toplarla camide futbol oynadı.

Düzenlenen etkinliği sosyal medya hesabından paylaşan Arıcı'ya tepkiler gecikmedi. Kimi vatandaşlar, camide ibadet edilmesi gerektiğini savunup tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise camilerin çocuklara sevdirilmesi adına bu tür etkinliklerin olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, camide çocuklarla futbol oynadı - Son Dakika

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