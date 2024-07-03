Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, camide çocuklarla futbol oynadı

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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, önceki gün yaz dönemi Kur'an kursu etkinlikleri kapsamında camide çocuklarla bir araya gelerek futbol oynadı.

Camide Kur'an ursuna katılan minik kursiyerlere futbol topu hediye eden Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, çocuklarla hediye ettiği toplarla camide futbol oynadı.

Düzenlenen etkinliği sosyal medya hesabından paylaşan Arıcı'ya tepkiler gecikmedi. Kimi vatandaşlar, camide ibadet edilmesi gerektiğini savunup tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise camilerin çocuklara sevdirilmesi adına bu tür etkinliklerin olması gerektiğini söyledi.