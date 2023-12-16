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Çorum'da 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Çorum'da, kasten öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Haşim Ü., polis ekipleri tarafından Kale Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı. Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çorum\'da 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
16.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:41
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Çorum'da, 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işlediği bir suçtan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, "kasten öldürme" suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Haşim Ü'nün, Kale Mahallesi Emek Caddesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Haşim Ü. yakalandı.

Haşim Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Son Dakika

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