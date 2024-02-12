Çorum'da 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da 23 kişi yakalandı

Çorum\'da 23 kişi yakalandı

Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda adli işlem başlatılan kişilerden ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 7 kişi de polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

12.02.2024 17:15
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Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

5-12 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalarda yakalanan 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişi de polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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