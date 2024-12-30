Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Meram 4. Sokak'ta akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.E. (20), bıçakla Ç.E'yi (42) bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Akraba Kavgası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?