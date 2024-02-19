Çorum'da aranan 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da aranan 21 kişi yakalandı

Çorum\'da aranan 21 kişi yakalandı

Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere adli işlem başlatılırken, ayrıca kayıp ihbarı yapılan 7 kişiden 6'sı bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

19.02.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
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Çorum'da aranan 21 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Kentte, 12-19 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalarda yakalanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayıp ihbarı yapılan 7 kişinin 6'sı ise polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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