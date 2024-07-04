Çorum'da Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda Yangın Çıktı

Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
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