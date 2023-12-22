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Çorum'da Dilencilere Operasyon: 5 Dilencinin Üzerinde 920 Lira Bulundu - Son Dakika
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Çorum'da Dilencilere Operasyon: 5 Dilencinin Üzerinde 920 Lira Bulundu

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, manevi duyguları istismar eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 5 dilencinin üzerinden 920 lira çıktı ve dilencilere idari para cezası uygulandı.

Çorum\'da Dilencilere Operasyon: 5 Dilencinin Üzerinde 920 Lira Bulundu
22.12.2023 - 15:41,  Güncelleme: 15:43
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Çorum'da zabıta ekiplerince işlem yapılan 5 dilencinin üzerinde 920 lira bulundu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik "Beyaz Mendil" operasyonu düzenledi.

Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan 5 dilenci, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Burada yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden 920 lira çıktı.

Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, 5 dilenciye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da Dilencilere Operasyon: 5 Dilencinin Üzerinde 920 Lira Bulundu - Son Dakika
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