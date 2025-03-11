Çorum'da İnşaat Mühendisine Gözaltı

Çorum'da inşaat projelerinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen inşaat mühendisi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum Belediyesince statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığı tespit edilen inşaat mühendisi M.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan M.Ö, "evrakta sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Çorum Belediyesi inşaat mühendisi M.Ö. hakkında statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığını tespit etmesinin ardından 6 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
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