Çorum'da Interpol Dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Interpol Dolandırıcılığı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan ve bir kadını 1 milyon 650 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı.

07.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan ve bir kadını 1 milyon 650 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, telefonla dolandırıldığından şüphelenen bir kadın, Oğuzlar İlçe Emniyet Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu.

Kadın ifadesinde, telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan kişinin, "İlçede terör örgütü FETÖ'ye yönelik kapsamlı bir operasyon yapılacağını, kendisinin de gözaltına alınacak kişiler arasında yer aldığını, kendilerine yüklü miktarda ödeme yapması durumunda gözaltına alınmaktan kurtulabileceğini" söylemesi üzerine 4 ayrı banka hesabına 3 gün içinde 1 milyon 650 bin lira gönderdiğini, zanlının operasyon için ilçeye geldiklerini ve elindeki altınları da belirledikleri bir noktaya bırakmasını isteyince durumdan şüphelendiğini belirtti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla ilçedeki yabancı kişileri takibe aldı.

Ekipler, incelemede hareketlerinden şüphelendikleri H.C'yi (19) Fatih Caddesi'nde gözaltına aldı.

Ankara'dan kiraladığı otomobille Oğuzlar ilçesine geldiği belirlenen H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Oğuzlar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Interpol Dolandırıcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Interpol Dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement