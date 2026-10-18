Çorum'da kazada yaralanan 3 çocuk annesi 11 gün sonra öldü, can kaybı 5'e çıktı - Son Dakika
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Çorum'da kazada yaralanan 3 çocuk annesi 11 gün sonra öldü, can kaybı 5'e çıktı

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Çorum\'da kazada yaralanan 3 çocuk annesi 11 gün sonra öldü, can kaybı 5\'e çıktı
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Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde 7 Ekim'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada yaralanan 3 çocuk annesi, hastanede 11 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Kadının ölümüyle kazadaki ölü sayısı 5'e yükselirken cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada yaralanan Sema Münevver Lal (38), hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Üç çocuk annesi Lal'ın ölümüyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kaza, 7 Ekim'de Çorum- İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde meydana geldi. Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil ile Mert Üstünel'in kullandığı 19 DR 008 plakalı cip çarpıştı. Sürücüler Yılmaz ve Üstünel ile otomobildeki Hüsra Lal (6) ve Ömer Cebeci yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Sema Münevver Lal ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 11 gündür tedavi gören Sema Münevver Lal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Üç çocuk annesi Sema Münevver Lal'ın cenazesinin, Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Trafik Kazaları3. SayfaAntalyaİskilipGüncelÇocukÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da kazada yaralanan 3 çocuk annesi 11 gün sonra öldü, can kaybı 5'e çıktı - Son Dakika
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