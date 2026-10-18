Çorum\'da kazada yaralanan 3 çocuk annesi 11 gün sonra öldü, can kaybı 5\'e çıktı

ÇORUM'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada yaralanan Sema Münevver Lal (38), hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Üç çocuk annesi Lal'ın ölümüyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kaza, 7 Ekim'de Çorum- İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde meydana geldi. Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil ile Mert Üstünel'in kullandığı 19 DR 008 plakalı cip çarpıştı. Sürücüler Yılmaz ve Üstünel ile otomobildeki Hüsra Lal (6) ve Ömer Cebeci yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Sema Münevver Lal ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 11 gündür tedavi gören Sema Münevver Lal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Üç çocuk annesi Sema Münevver Lal'ın cenazesinin, Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.