Ne Sivas ne Kayseri! Kene bir can daha aldı

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Tutluca köyünde yaşayan İsmet Arslan (51), tarlada çalışırken vücuduna kene yapıştığını fark edip Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KENEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Arslan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

KENEDEN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kene ısırmasına karşı korunmak için doğa yürüyüşlerinde uzun kollu kıyafetler giymek, pantolon paçalarını çorap içine sokmak ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Çimenlik ve ormanlık alanlardan sonra vücut dikkatlice kontrol edilmeli, özellikle kulak arkası, koltuk altı ve diz arkası gibi bölgeler gözden geçirilmelidir. Kene fark edilirse kesinlikle çıplak elle dokunulmamalı, bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır; çünkü yanlış çıkarma yöntemleri hastalık riskini artırabilir. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi hastalıklar taşıyabileceği unutulmamalıdır.