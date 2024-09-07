Çorum'da vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmaması ve yere izmarit atmaması uyarısı yapıldı.
Çorum Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı nedenlerden çıktığı bildirildi.
Açıklamada, "Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı nedenlerden çıktığını biliyor musunuz? Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak durarak ormanlarımızı hep birlikte koruyabiliriz. Yeşil Vatan'ın her daim yeşil kalması için ateş yakma, izmarit atma, anız yakma." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Orman Yangınlarına Dikkat! - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?