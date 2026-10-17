Çorum'da özel gereksinimli öğrencilerin istihdamı için iş birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Çorum'da özel gereksinimli öğrencilerin istihdamı için iş birliği toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Karadeniz MÖZEM'in düzenlediği iş birliği toplantısında özel gereksinimli öğrencilerin mesleki becerileri ve istihdama geçiş süreçleri ele alındı. Toplantıya bakanlık, UNICEF, İŞKUR, belediye, üniversite ve sektör temsilcileri katıldı.

Çorum'da, Karadeniz Mesleki Özel Eğitim Mükemmeliyet Merkezi (Karadeniz MÖZEM) tarafından Kapsayıcı Mesleki Eğitim Bağlamında MÖZEM İş Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda özel gereksinimli öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, iş hayatına katılımlarının desteklenmesi ve eğitimden istihdama geçiş süreçlerinin güçlendirilmesi ele alındı.

Toplantıda ayrıca, mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi, işletmelerle iş birliklerinin artırılması, öğrencilerin gerçek iş ortamlarında deneyim kazanmaları ve istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aslıhan İlhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Bakanlık ve UNICEF temsilcileri, akademisyenler, İŞKUR, ticaret ve esnaf odaları, belediye, üniversite ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
KaradenizEğitimGüncelİŞKURÇorumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Bahçede kuyu kazarken servet buldular Tam 510 kilo Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
14:52
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11’i belli oldu Okan Buruk’tan sürpriz tercih
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
13:39
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 14:56:59. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da özel gereksinimli öğrencilerin istihdamı için iş birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei