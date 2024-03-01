Çorum'da Polis Ekipleri Otobüslerde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Çorum'da Polis Ekipleri Otobüslerde Denetim Yaptı

Çorum\'da Polis Ekipleri Otobüslerde Denetim Yaptı

Çorum'da polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Çorum Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali trafik noktasında otogardan çıkış yapan otobüsleri denetledi. Yolcuları emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendiren ekipler, olası kaza esnasında ölüm ve yaralanmaların çoğunlukla emniyet kemeri kullanmamaktan kaynaklandığını hatırlattı. Ekipler ayrıca, otobüs sürücülerini de uykusuz ve yorgun şekilde araç kullanmamaları, seyir esnasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı.

01.03.2024 13:27
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??????? Çorum'da polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Çorum Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali trafik noktasında otogardan çıkış yapan otobüsleri denetledi.

Yolcuları emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendiren ekipler, olası kaza esnasında ölüm ve yaralanmaların çoğunlukla emniyet kemeri kullanmamaktan kaynaklandığını hatırlattı.

Ekipler ayrıca, otobüs sürücülerini de uykusuz ve yorgun şekilde araç kullanmamaları, seyir esnasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Çorum, Güvenlik, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

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