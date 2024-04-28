Çorum'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Çorum'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum\'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çorum'da ikindi saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Samsun-Ankara kara yolunda da ulaşımda güçlük yaşandı. Ayrıca, bir tırın elektrik direkleri ve istinat duvarına çarpması sonucu kaza meydana geldi. Sürücü yaralandı ve yol bir süreliğine kapanmak zorunda kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik akışını sağlamak için çalışma yaptı. Çorum Belediyesi ekipleri ise tıkanan rögarlarda çalışma gerçekleştirdi.

28.04.2024 19:19
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Çorum'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Dolu ile etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Sel suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunun Çorum kent merkezi sınırlarında ulaşımda güçlük yaşandı.

Yağışın şiddetini artırdığı sırada Samsun-Ankara kara yolu Çorum Binevler Kavşağı'nda 99 ZK 564 yabancı plakalı tırın yol kenarındaki elektrik direkleri ve istinat duvarına çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik akışının sağlanması için çalışma yaptı.

Yağışın şiddetini artırmasıyla Çorum Belediyesine bağlı ekipler, tıkanma yaşanan noktalardaki rögarlarda çalışma yaptı.

Kaynak: AA

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