Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında eğitim seti dağıtıldı - Son Dakika
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Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında eğitim seti dağıtıldı

Çorum\'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında eğitim seti dağıtıldı

Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine matematik eğitim seti dağıtıldı.

30.10.2024 16:17
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Çorum'da "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine matematik eğitim seti dağıtıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, şehitlerin manevi değerlerini yaşatmak ve ilkokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Şehidimizden Kardeşine Hediye Var Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında kentteki şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Çorum Belediyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) desteğiyle tedarik edilen, çarpma işleminin eğlenceli şekilde anlatıldığı matematik eğitim setleri öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Kocatepe İlkokulu'nu ziyaret ederek, proje kapsamında temin edilen matematik eğitim setlerini öğrencilere hediye etti.

Vali Çalgan, öğrencilere yaptığı konuşmada, hediyelerin şehitler tarafından gönderildiğini belirterek, "Şehitleri hep çok iyi insanlar olarak, kahramanlar olarak hatırlayın. Bu ülkeyi çok seviyorlardı ve bu ülke için canlarını feda ettiler. Onlara hepimiz çok şey borçluyuz. Bakın gittikleri halde size bir sürü hediye göndermişler. Şehitlerimizi unutmayacağız, onlara saygımızı, sevgimizi göstereceğiz." dedi.

Şube başkanı Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-Ge biriminden destek alarak yürüttükleri proje kapsamında 6-11 yaş aralığındaki çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Şu ana kadar farklı okullarda 700 öğrenciye eğitim seti ulaştırdıklarını belirten Deniz, "Projenin şu anki maliyet 280 bin lira. Ancak bu projenin ekonomik öneminden önce şehitlerimizin manevi değerinin ön plana çıkarılması bizim için önemli. Bayrak için, vatan için bedel ödeyen çocuklarımıza vefa borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğiz." diye konuştu.

Projenin 18 Mart 2025'e kadar devam edeceğini aktaran Deniz, "İnşallah ondan sonra da okullarımızdaki 'Gençler Şehit Emanetleriyle Buluşuyor' projemize devam edeceğiz. Nefes aldığımız müddetçe bayrağı bayrak, toprağı da vatan yapan şehitlerimizin manevi değerlerini yükseltmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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