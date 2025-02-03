Çorum\'da Suçlarda Azalma

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Çorum Valisi Ali Çalgan, polis ve jandarma birimlerince yürütülen çalışmalar neticesinde 2024'te kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 5, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 10 azalma olduğunu söyledi.

Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, asayişle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum'da kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalma yaşandığını belirten Çalgan, "Konut dokunulmazlığı olaylarında yüzde 4, kasten öldürme olaylarında yüzde 6, kişilerinin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 21, cinsel taciz olaylarında yüzde 15, hakaret olaylarında yüzde 13, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 16, cinsel saldırı olaylarında yüzde 11, tehdit olaylarında yüzde 1 azalma meydana gelmiştir." dedi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 2024'te, 2023'e göre yüzde 10 azalma görüldüğüne dikkati çeken Çalgan, "Otodan hırsızlık olaylarında yüzde 30, kapkaç olaylarında yüzde 100, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 55, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 46, evden hırsızlık olaylarında yüzde 16, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 31 oranında azalma meydana gelmiştir." diye konuştu.

2024'te, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1140 kişi ile adli makamlarca yakalama kararı bulunan 3 bin 103 kişinin yakalandığını dile getiren Çalgan, yıl boyu düzenlenen operasyonlarda 500 tabanca, 236 kurusıkı tabanca, 20 uzun namlulu tüfek ve 441 av tüfeği olmak üzere toplam 1197 silah ele geçirildiğini, 1264 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Çorum'da PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve DHKP/C, MLKP terör örgütlerine karşı 33 operasyon düzenlendiğini bildiren Çalgan, operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheliden 16'sının tutuklandığını, 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 24'ünün tutuklandığını, 6'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını hatırlatan Çalgan, operasyonda şüphelilere ait 1 milyar 378 milyon 611 bin lira maddi değere sahip mal varlığına el konulduğunu vurguladı.

Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen 216 operasyonda gözaltına alınan 373 kişiden 207'sinin, uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında gözaltına alınan 1354 kişiden de 9'unun tutuklandığını belirten Çalgan, operasyonlarda 24 kilogram 718 gram uyuşturucu madde, 90 bin 752 uyuşturucu hap ve 438 kök kenevir ele geçirildiğini aktardı.

Çalgan, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen trafik denetimlerinde kontrol edilen 1 milyon 270 bin 918 araçtan 308 bin 176'sına ceza uygulandığını, denetimlerde trafik yönünden kusurlu görülen 5 bin 924 aracın trafikten men edildiğini, trafikten men edilen araç sayısının 2024'te, 2023'e göre yüzde 100 oranında arttığını açıkladı.

Çorum'da 2024 sonu itibariyle geçici koruma altındaki Suriye uyruklu kişi sayısının 3 bin 379 olduğunu anlatan Çalgan, yıl içinde tespit edilen 333 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini kaydetti.

Huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik faaliyetlerin 2025'te artarak devam edeceğine işaret eden Çalgan, şunları kaydetti:

"Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gitmeye devam edeceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'lerimizle, vatandaşlarımızla ve basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız."

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da hazır bulundu.