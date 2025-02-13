Çorum'da Ters Duran Otomobilde 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da Ters Duran Otomobilde 2 Yaralı

Çorum\'da Ters Duran Otomobilde 2 Yaralı

Çorum'da sinyalizasyon direğine çarparak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

13.02.2025 09:17  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇORUM'da sinyalizasyon direğine çarparak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Melike Ç. idaresindeki 60 TT 920 plakalı otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak ters döndü. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Melike Ç. ile araçtaki Meryem A. yaralandı. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Polis, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Ters Duran Otomobilde 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
04:14 Trump: Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
14:33 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Romantik Kar Pozu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu
14:30 Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
14:29 Hülya Koçyiğit’in ölümden döndüğü an 2 saat boyunca ambulans bekledi Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi
14:21 Fıtch’in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu Fıtch'in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
14:05 Çocuğunuza bu çantayı satın almayın Her yerden toplatılıyor Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor
13:58 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı’na gitme sebebim... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 10:30:21. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Ters Duran Otomobilde 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.