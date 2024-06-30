Çorum'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Çorum'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adem K. idaresindeki 19 ADE 609 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde Abdurrahman A'nın kullandığı 19 LF 725 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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